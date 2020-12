Mesterligaavansementet i fare for Ødegaard og Real Madrid etter tap

NTB Sport

Brasilianske Dentinho scoret kampens første mål etter 57 minutter, før Manor Solomon banket inn et knallhardt skudd fra utenfor 16-meteren. Med det tok vertene sin andre seier over Real Madrid og tok over 2.-plassen i gruppa fra de hvitkledde.

Ødegaard var tilbake på Real Madrid-midtbanen fra start for tredje gang på de fire siste kampene. I sin andre mesterligakamp fra start utgjorde han en midtbanetrio med Toni Kroos og Luka Modric.

Etter 76 minutter var det over da han ble erstattet av Isco. Ødegaard spilte en god første omgang, men slet, med resten av Real Madrid-laget, etter pause.

Gir seg ikke

Hans sjef Zinedine Zidane var klar på at han ikke gir seg etter den svake perioden.

– Jeg kommer ikke til å si opp, sa han ifølge spanske AS.

– Vi kommer til å fortsette. Vi var gode i første omgang. Ting kunne vært annerledes om vi hadde scoret det første målet. Det målet rammet oss mens vi spilte bra. Vi hadde to eller tre sjanser og traff stolpen, sa Zidane.

Real Madrid måtte klare seg uten spillere som Dani Carvajal, Luka Jovic, Sergio Ramos, Federico Valverde, Eden Hazard og Álvaro Odriozola.

Real Madrid har røket ut av åttedelsfinalen i mesterligaen de to siste sesongene. Siste kamp for hovedstadsklubben er mot gruppeleder Borussia Mönchengladbach.

Vinner Borussia Mönchengladbach tirsdagens kamp mot Inter, må Real Madrid slå tyskerne i siste kamp, samtidig som ukrainerne må avgi poeng mot Inter for at det skal bli avansement.

Positiv start

Ødegaard gikk høyt ut og var på linje med angriper Karim Benzema i presset. Det var åpenbart at 21-åringen spilte i en fremskutt rolle på midtbanen foran Kroos og Modric.

Venstreving Marco Asensio var centimeter unna en drømmestart etter fire minutter da han satte en ball i stolpen fra kloss hold.

Midtstopper Raphaël Varane var i nærheten av en utvisning da han kom altfor sent i en duell med Júnior Moraes etter en løs pasning fra Nacho. Moraes ble båret av banen, men kom tilbake igjen og prøvde å løpe det av seg. Han tuslet av banen etter 25 minutter.

En lekker stikker fra Ødegaard gjorde nesten at Asensio kunne sette inn kampens første mål, men spanjolens avslutning ble avverget. Ødegaard fikk senere en skuddmulighet, men det ble blokkert.

Vertene tok over

2. omgang startet godt for Real Madrid, som skapte den første muligheten. Nacho var høyest i feltet etter godt forarbeid av Benzema, men headingen gikk over.

Så fikk hjemmelaget en kjempesjanse Taison kom seg fri i feltet. Fra noe spiss vinkel avsluttet han rett på Thibaut Courtois, som gjorde en god redning.

Dentinho satte inn 1-0 da Varane lot ballen gå i feltet og etterlot den til Courtois – trodde han. Men bak ryggen hans kom Dentinho i høy fart og avsluttet forbi keeperen.

Midtveis i omgangen fikk vertene nok en god mulighet, men Varane blokkerte avslutningen etter godt press.

Zidane gjorde et trippelbytte etter 76 minutter, og da var det slutt for Ødegaard. Da startet det som så ut som en sluttspurt, men Sjakhtar Donetsk skulle gjøre det vanskeligere for dem.

Innbytter Solomon fikk ballen utenfor 16-meteren og klinket til. Ballen suste ned mot det nærmeste hjørnet, og dermed gikk det mot Real Madrids andre tap på like mange kamper mot ukrainerne.

(©NTB)