Mer koronatrøbbel for NFL: Kamp utsettes for tredje gang – lag må flytte hjemmekampene

Kampen mellom Baltimore Ravens og Pittsburgh Steelers, som er det eneste ubeseirede laget i NFL denne sesongen, skulle egentlig vært årets kveldskamp under amerikanernes tradisjonelle thanksgiving-feiring.

På kampdagen torsdag i forrige uke ble derimot kampen flyttet etter smitte i Ravens-laget. Kampen ble først flyttet til søndag, men ble siden flyttet videre til tirsdag og er nå satt opp onsdag. Kampen blir den første onsdagskampen i ligaen siden 2012.

Natt til tirsdag kom dessuten nyheten om at San Francisco 49ers må spille sine to neste hjemmekamper i Arizona. Flyttingen kommer som følge av at nye lokale koronatiltak nekter laget å spille kamper eller trene på sin vante arene i Santa Clara.

Kampene vil spilles på Arizona Cardinals stadion i Glendale utenfor Phoenix.

