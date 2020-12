Fotballforbundet ber klubber vurdere å sette lag i isolasjon

NTB Sport

Det bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til NRK.

Han understreker at det er snakk om en anmodning og at verken de eller klubber har mulighet til å pålegge spillerne dette.

– Det ville være et tiltak som beveger seg langt inn i den enkeltes private sfære. Vi kan oppfordre og søke å legge til rette for en type isolasjon, sier han.

Etter koronautbrudd i flere klubber den siste tiden er avslutningen i Eliteserien flyttet til 22. desember. Fisketjønn har tidligere uttalt at ytterligere utsettelser vil føre til kamper i romjulen.

Daglig leder i 1.-divisjonsklubben KFUM Oslo, Thor-Erik Stenberg, bekrefter overfor NRK at de fikk anmodningen under et møte med Norsk Toppfotball mandag kveld.

– Vi begynte å se på hvordan vi kunne få til dette i praksis rett etter møtet og har jobbet med dette gjennom hele mandagskvelden, sier Stenberg.

