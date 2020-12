FIS: – Viktig at Norge stiller i så mange verdenscuprenn som mulig

NTB Sport

– Det er viktig at Norge stiller i så mange verdenscuprenn som mulig, men det er deres avgjørelse som vi respekterer fullt og helt, sier Mignerey til NTB.

Han er renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Mignerey er klar på at de ikke har noen andre planer enn å gjennomføre rennene i Davos og Dresden, selv om Norge og eventuelt Sverige, som også vurdere å stå over, ikke stiller.

Han er også tydelig på at FIS gjør det de kan for å sikre trygge arrangement.

– Vi jobber hardt med arrangørene og de lokale forbundene og myndighetene for å sikre at de nødvendige tiltakene er på plass for å sikre trygge konkurranser, sier Mignerey.

Særegen posisjon

Mignerey er også tydelig på at Norge og Sverige står i en helt annen situasjon enn de fleste andre nasjonale forbundene når de vurderer deltakelse.

– En viktig faktor er å sikre at sporten overlever i de ulike landene. For øyeblikket er det lettere for Norge og Sverige å arrangere nasjonale renn, som også blir sendt på TV, sier han og referer til kommende helgs nasjonale TV-sendte renn på Lillehammer.

– Dette er ikke situasjonen for de fleste andre land. Derfor, selv om Norge og Sverige mangler, er det viktig at vi gir de muligheten til å konkurrere under sikre forhold, mener Mignerey.

– Vil gjøre det vi kan

Franskmannen forteller at verdenscupkomiteen vil møtes i løpet av denne eller neste uke. Der vil de vurdere hvordan resten av sesongen skal gjennomføres.

– Vi vil gjøre det vi kan for å sikre at ting er lagt til rette for å få Norge tilbake i verdenscupen. Vi har allerede planlagt å ha møter med landslagene for å se hva vi kan gjøre for å sikre trygge forhold framover, sier Mignerey.

Foreløpig er det rennene i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter Norge står over. Samtidig er skiforbundet klar på at de for øyeblikket ikke planlegger norsk deltakelse i Tour de Ski.

– Når de står over Davos og Dresden, gir det menig om de også dropper Tour de Ski, sier Mignerey.

