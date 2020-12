Atlético Madrid brøt Bayerns rekordrekke, men seieren glapp

NTB Sport

Müller ble kastet innpå og skaffet straffesparket han selv omsatte i mål i det 86. minutt.

Etter å ha satt rekord med 15 seirer på rad i mesterligaen måtte Bayern omsider tåle et poengtap, men hadde god råd til det. For Atlético Madrid svir utligningsmålet. I stedet for å kunne feire avansement til cupspillet må laget forberede seg på en tøff bortekamp i Salzburg.

Diego Simeones menn må ha poeng i Østerrike neste uke for å slå følge med Bayern til åttedelsfinale.

Bayern-trener Hansi Flick valgte å spare flere av stjernene midt i et knallhardt kampprogram. Gruppeseieren var sikret allerede forrige uke.

Bayern-reservene hang godt med spillemessig, men hjemmelaget var giftigere. Det fortjente ledermålet kom i det 26. minutt. Marcos Llorente stormet til kortlinja etter et innkast og hurtig veggspill. Ballen var nesten ute før han slo skrått ut i feltet. João Felix hadde timet løpet mot nærmeste stolpe perfekt, nådde ballen før Niklas Süle og skjøt i mål.

Atlético fortsatte å produsere sjanser etter scoringen. João Felix var stadig farlig og veldig nær å bli tomålsscorer da han dundret ballen i tverrliggeren etter en snau time.

Flick kastet innpå noen sterke navn fra benken i forsøket på å avverge tap og fikk betalt da Müller gjorde en dragning i feltet og ble felt av Felipe. Storscoreren var sikker fra straffemerket.

Stemning

Dermed lever Salzburg-håpet som noen timer tidligere ble tent med 3-1-seier borte mot Lokomotiv Moskva. Mergim Berishas to scoringer avgjorde.

Foran et betydelig antall tilskuere, og med en stadionstemning som for de fleste europeiske klubber ligger veldig mange måneder tilbake i tid, framsto Lokomotiv overraskende defensivt og ble presset langt tilbake gjennom det meste av første omgang.

Berisha satte inn 1-0 etter en snau halvtime. To ganger i forspillet var han på grensen av offside da lagkameraters skudd ble halvklarert, og VAR-dommerne så på målet i to hele minutter før det ble godkjent.

I det 41. minutt var det ingen tvil. Hjemmelagets Slobodan Rajkovic misset med et klareringsspark som gikk rett til Sekou Koita. Han slo direkte gjennom til spissmakkeren, som alene med keeper scoret sikkert.

Hete følelser

Da hadde Lokomotiv nettopp hatt sine første farlige sjanser. Først reddet Dominik Szoboszlai en avslutning fra Murilo rett foran streken, så reddet keeper Cican Stankovic med nød og neppe et skudd fra Ze Luis i returrommet.

Innbytter Anton Mirantsjuk skapte ny spenning med sin redusering på straffespark i det 79. minutt, men 18-årige Karim Adeyemi fjernet den nesten umiddelbart da han kontret inn 3-1-målet.

Innimellom ble det delt ut fire gule kort etter at det oppsto knuffing da Lokomotiv ville ha tak i ballen for rask igangsetting etter straffescoringen. Det kunne også blitt annen farge.

