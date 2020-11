Zuccarello tviler på NHL-spill i januar

NTB Sport

Den norske hockeystjernen ble tidligere i høst operert i håndleddet, og i et intervju med VG mer enn antyder han at det ikke vil la seg gjøre å være klar for spill rett etter nyttår.

– Det tror jeg ikke. Jeg skal ned og sjekke litt hvordan ting er. Vi får se, og vi får ta den tiden vi trenger, sier Zuccarello til avisen.

Inngrepet han var gjennom ble gjennomført for å reparere en avrevet menisk i armen. Gipsen ble tatt av først nylig. Dermed er det inntil videre ikke aktuelt å trene på is.

Det siste har ikke NHL-proffen gjort på sju uker.

Mye er usikkert rundt den kommende NHL-sesongen. Som følge av koronapandemien er sesongstarten allerede kraftig utsatt. Kanskje kan det bli kamper tidlig i januar, men ingenting er bekreftet.

Zuccarello er ikke skeptisk til å reise tilbake til USA.

– Det er mange som ikke vil dra før de har fått en eksakt dato. At de vet når det blir, men jeg drar. Jeg må gjøre en vurdering av skaden og må på «rehab». Du må to uker i karantene, og jeg vil heller gjøre det så fort som mulig enn rett før man skal starte. Starter det en måned senere enn planlagt, har du en måned på å trene der nede, og da har du trenerne dine, du kan trene i hallen og alt det. Det er vinn-vinn, sier han.

