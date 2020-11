To nye positive virustester i Kongsvinger

NTB Sport

Det bekreftet fotballklubben selv på sine nettsider mandag ettermiddag.

«Etter retesting av spillertropp og støtteapparat lørdag 28. november er det nå kommet fram at to nye spillere har testet positivt for covid-19», skriver klubben i en uttalelse.

De to aktuelle spillerne det gjelder er allerede i karantene som følge av at det den siste tiden har vært flere smittetilfeller i klubben.

Også Stjørdals-Blinks spillere har vært i karantene som følge av at klubben møtte Kongsvinger til kamp nylig.

Flere kamper er utsatt som følge av situasjonen.

En rekke 1. divisjonsklubber har fått utsatt kamper i høst som følge av virussmitte. Så langt har i alt et titalls kamper måttet skyves på.

