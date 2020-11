Medier: Samtaler om Löws Tyskland-framtid mandag

NTB Sport

Löw har havnet under kraftig press etter 0-6-tapet mot Spania i nasjonsligaen tidligere i måneden. 60-åringen har vært landslagssjef siden 2006 og førte tyskerne til VM-gull i 2014, men siden har resultatene vært svært blandet.

I VM i Russland for to år siden endte Tyskland sist i sin innledende pulje.

De neste landskampene spilles ikke før i mars, og DFB benytter anledningen til å sette seg ned sammen med Löw. Ifølge avisen Bild og nettstedet SportBuzzer pågår det samtaler i DFBs hovedkvarter i Frankfurt mandag ettermiddag.

Det betyr angivelig at det allerede mandag kan bli avklart om Löw får fortsette i jobben eller ikke. Tidligere er det kommunisert at landslagets manager, Oliver Bierhoff, skal legge fram en analyse over lagets situasjon for DFB-styret fredag denne uken.

