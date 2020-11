Manchester United-stjerne ber om unnskyldning etter kritisert kommentar

NTB Sport

Cavani er under etterforskning av Det engelske fotballforbundet (FA) etter at han kom med den omtalte kommentaren på Instagram etter kampen mot Southampton søndag.

Sky Sports meldte tidligere mandag at FA reagerte etter at Cavani i en Instagram-historie kommenterte en melding fra en supporter med ordene «Gracias negrito».

Innlegget ble senere slettet.

Nå legger hovedpersonen seg flat.

«Meldingen var ment som en kjærlig hilsen til en venn, og jeg takket ham for gratulasjonen etter kampen. Det siste jeg ønsket var å krenke noen», skriver Cavani i en pressemelding mandag kveld.

«Jeg er fullstendig mot rasisme, og jeg slettet meldingen så snart det ble forklart at den kan tolkes annerledes. Jeg vil be om unnskyldning», fortsetter spissen.

Cavani kom inn som innbytter i andre omgang da Southampton ledet 2-0 over Manchester United, men sørget for to mål og en målgivende pasning da United snudde kampen og vant.

Det engelske fotballforbundet har ifølge The Telegraph bekreftet at de vil undersøke saken og be om forklaring fra Cavani. Avisen skriver at uruguayaneren brukte det samme språket som Luis Suárez brukte i 2011, og at Cavani risikerer flere kampers utestengelse. Suárez ble utestengt i åtte kamper.

Manchester United kommenterte også episoden mandag. I en uttalelse peker klubben på at spissen ikke hadde onde hensikter med sin kommentar. Videre heter det at alle klubbens spillere står sammen i kampen mot rasisme.

