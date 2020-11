Langrennssjefen åpner for at Norge uteblir fra verdenscuprenn

NTB Sport

Mandag ble det kjent at verken Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen ønsker å gå flere verdenscuprenn i 2020. Iversen har i tillegg bestemt seg for å droppe Tour de Ski.

Årsaken er frykten for virussmitte og usikkerheten koronapandemien fører med seg. Klæbo er åpen på at erfaringer han gjorde seg under verdenscupåpningen i Finland forsterket usikkerheten.

Til NTB sier langrennssjef Espen Bjervig at han synes det står respekt av valget stjerneduoen har tatt.

– Jeg har pratet med begge to, og dette er slike ting vi har snakket om i langrenn lenge. Hovedmålet denne sesongen er VM, og det er en usikker tid vi lever i med smitte. Det føler de at de må ta konsekvensene av for å oppnå målet sitt. Det er tøffe valg de tar, og det synes jeg det står respekt av. De velger å ta valg de mener er rett for dem, sier han.

Evaluerer

På spørsmål om han kjenner til andre utøvere som går med tilsvarende planer som Klæbo og Iversen, svarer langrennssjefen at ingen har gitt konkrete signaler om det.

Bjervig peker videre at hva som er riktig å gjøre for den enkelte utøver, kan variere.

Parallelt jobbes det også fra skiforbundets side med å evaluere det som skjedde i Ruka. Det arbeidet vil legge grunnlaget for vurderingene som gjøres rundt de kommende verdenscuphelgene.

Den neste verdenscuprunden går i sveitsiske Davos 12. og 13. desember.

– Er det et alternativ at Norge dropper å reise til Davos?

– Ja, det kan være et alternativ, svarer Bjervig og legger til at det i den diskusjonen handler om å komme fram til en totalløsning.

Begynner å tenke

Videre peker langrennssjefen på at det klart definerte hovedmålet i langrennsleiren denne vinteren er å holde samtlige løpere friske.

– Langsiktig er målet at vi skal komme gjennom dette uten at noen skal bli smittet. Vi vet ikke senvirkningene av en covid-19-infeksjon, og vi skal ikke risikere helsen for å konkurrere, fastslår han.

– VM er det neste målet. En karantene eller infeksjon kan ødelegge både forberedelsene og et eventuelt VM. Derfor må vi ta risikovurderinger hele tiden, tilføyer han.

Bjervig er klar på at både løpere og støtteapparatet fikk et brutalt møte med sesongen da landslagstrener Eirik Myhr Nossum avga en virustest som viste seg å være falsk positiv ved ankomst til Ruka. Samtlige ble satt i karantene inntil det negative resultatet forelå.

(©NTB)