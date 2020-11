Jiménez måtte opereres for kraniebrudd

NTB Sport

«Raúl har det komfortabelt etter en operasjon i går kveld, som ble gjennomført på et sykehus i London. Han har sett sin partner Daniela, og nå hviler han. Han vil bli liggende til observasjon i noen dager mens han starter sin rehabilitering», opplyser Wolves på sitt nettsted.

I den samme meldingen kommer det fram at Jiménez pådro seg et kraniebrudd i det harde sammenstøtet med Arsenal-forsvareren David Luiz.

Det er ikke opplyst noe rundt skadens alvorlighetsgrad, men det er grunn til å tro at Wolverhampton-spissen er ute av spill i en lengre periode.

«Klubben ønsker å takke Arsenals medisinske apparat, helsepersonellet, sykehuspersonellet og kirurgene som, gjennom sin dyktighet og raske reaksjon, var til så stor hjelp», skriver Wolverhampton og legger til at Jiménez og familien hans får ro og rom til å være for seg selv fram til en ny oppdatering kommer.

Sammenstøtet med Luiz skjedde bare fem minutter ut i søndagens kamp. Jiménez ble liggende urørlig på bakken etter duellen, og han ble fraktet ut av banen på båre.

Det ble samtidig meldt underveis i kampen at han var ved bevissthet på sykehuset og kunne kommunisere.

David Luiz fullførte første omgang med bandasje rundt hodet, men ble tatt av i pausen. Arsenal ble av enkelte kritisert for å la brasilianeren spille videre, men manager Mikel Arteta insisterte på at han ble klarert i henhold til protokollen for hodeskader.

