Wolverhampton-seier over Arsenal overskygget av Jiménez-hodeskade

Kun fem minutter var spilt da Jiménez kolliderte kraftig med Arsenal-forsvarer David Luiz på et Arsenal-hjørnespark. Etter hvert ble Jiménez fraktet bort på båre, mens Luiz ble bandasjert rundt hodet og spilte ferdig omgangen.

Underveis i kampen opplyste Sky Sports at Wolverhampton-spissen var bevisst og kommuniserte på sykehuset.

Pedro Neto satte inn 1-0 etter en snau halvtime for Wolves. 20-åringen pirket inn returen da Leander Dendoncker headet i tverrliggeren.

Gabriel utlignet like etterpå med et hodestøt til tross for at han ble kraftig holdt, men Daniel Podence sørget for ny Wolves-ledelse da han var våken på en retur fra Arsenals sisteskanse Bernd Leno.

Selv om Wolverhampton tidvis var ukonsentrerte i forsvarsspillet, ble det ingen flere scoringer i London. Wolves klatrer dermed til 6.-plass med sine 17 poeng.

Arsenal står med fire poeng på sine seks siste ligakamper. Laget har totalt 13 poeng og innehar 14.-plassen. Neste runde gjester rødtrøyene erkerival og ligaleder Tottenham, mens Wolves møter Liverpool borte.

