Trøbbel for Romania før EM: Stjernespiller med positiv koronatest

NTB Sport

Det var en nyhet for de norske spillerne under søndagens digitale pressemøte.

– Det er jo slikt som kan skje nå for tiden. Vi må bare tenke på oss selv og gjøre alt for at det ikke skal bli smitte i troppen vår, sier Veronica Kristiansen til NTB.

Hun ble koronasmittet tidligere i november, men er på vei tilbake i form og på plass i Danmark.

Rumenerne skal etter planen spille mot Norge 7. desember. Det er nøkkelspilleren Crina Pintea som fikk påvist smitten. Det skriver avisen gsp.ro.

Dermed må Romanias tropp legge om sine planer med tanke på avreise til Danmark der mesterskapet spilles.

Tøft regime

Nå må laget gjennom nok en runde med testing og isolering før laget får klarsignal til å reise. Romania spiller sin første EM-kamp torsdag, og det kan være at laget ikke kommer til kampbyen Kolding før onsdag.

Med i gruppen er også Tyskland og Polen. Polakkene har hatt opp mot 20 smittede spillere av 35 i oppkjøringen til EM. Polens norske trener Arne Senstad har hatt en utfordrende inngang til mesterskapet.

Norge fikk to koronatilfeller i høst: Silje Solberg og Kristiansen. Førstnevnte er fortsatt ikke klar for EM-spill, og det kan være at hun ikke kommer på banen.

EM-lagene lever i en meget streng boble fra de ankommer Danmark. Det er blant annet ikke lov å gå ut av hotellet med mindre man skal inn på en buss til trening eller kamp.

Spillerne må benytte munnbind og hansker når de forsyner seg av mat.

I tillegg kommer koronatesting hver 72. time.

(©NTB)