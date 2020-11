Nielsen scoret to da Greuther Fürth inntok tabelltoppen

NTB Sport

Nielsens lag topper dermed tabellen på andre nivå i tysk fotball, ett poeng foran Hamburg.

Oslo-gutten var toneangivende tidlig i oppgjøret og prikket inn 1-0 for gjestene etter en fin målgivende fra Branimir Hrgota tre minutter inn i kampen.

Nürnberg svarte umiddelbart ved Manuel Schäffler, som utlignet med pannebrasken bare fem minutter senere.

Men den norske spissen tok tilbake ledelsen for bortelaget med et kraftskudd like før pause.

Hrgota økte ledelsen til 3-1 to minutter ut i 2. omgang før Nikola Dovedan reduserte for vertene i det 78. minutt.

Nielsen og co. holdt 3-2-ledelsen helt til fløyta gikk og kunne juble for seier og tabelledelse.

(©NTB)