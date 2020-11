Klæbo vurderer å droppe renn etter koronaglipp i Ruka

NTB Sport

En russisk kombinertløper gikk rundt i stadionområdet i to dager før det viste seg at han var koronasmittet, melder NRK. Russeren testet seg ved ankomst til Finland og fikk først svar på prøven to dager seinere.

Hurtigtesten var negativ, og han fikk dermed gå fritt rundt i stadionområdet etter protokollen til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Likevel var han smittet. Det får verdenscupleder Klæbo til å vurdere rennstopp før jul.

– Det betyr at det vi holder på med her er en form for risiko. Og det vet vi jo, sier Klæbo til NRK

Han bekrefter at historien om den smittede kombinertløperen kan gjøre det aktuelt å droppe renn.

– Ja, det er det absolutt. Så jeg må komme hjem og evaluere et par dager nå, og så får vi se hva vi gjør. Det er ingen tvil om at det frister å gå skirenn i Davos, men vi må se på mulige løsninger for å komme oss dit. Enten må vi dra fryktelig tidlig og nesten vurdere å ta bilen, ellers må vi se på hva vi skal gjøre, sier Klæbo.

NRK fikk også søndag bekreftet at to fra støtteapparatet til den bulgarske landslaget og én av de tsjekkiske hopperne testet positivt for korona etter hurtigtester lørdag kveld.

Mandag drar hopperne videre i et eget charterfly til russiske Nizjnij Tagil for renn der neste helg.

(©NTB)