Johaug suveren vinner i Ruka – dårlig stemning i den svenske leiren

NTB Sport

Johaug var soleklar favoritt før det avsluttende rennet etter at hun parkerte sine svenske og russiske konkurrenter på 10-kilometeren i klassisk stil lørdag.

På den avsluttende jaktstarten startet Johaug 16 sekunder foran Frida Karlsson og Natalja Neprjajeva.

Den luken klarte konkurrentene aldri å tette. Johaug gikk for full maskin fra start og parkerte de andre i løypa. Konkurrentene klarte aldri å kutte forspranget, og etter 3,6 kilometer var avstanden 23 sekunder i Johaugs favør. Til slutt seiret hun med 47 sekunder ned til konkurrentene.

– Jeg hadde en veldig bra dag i dag, skiene mine var så gode. Smørerne gjorde en veldig bra jobb for oss, jeg er veldig glad for å starte sesongen med en førsteplass i går, i dag og sammenlagtseier, sa Johaug i seiersintervjuet.

Junior Fossesholm imponerte

Johaug vant også en verdenscupseier med beste etappetid på den avsluttende jaktstarten. Men det ble med knapp margin. Kun åtte tideler skilte ned til junioren og multitalentet Helene Marie Fossesholm, som gikk en strålende jaktstart og ble nummer seks.

– Vi vet ikke hvor mange verdenscupløp det blir denne sesongen, så for meg har denne helgen vært veldig viktig, sa Johaug.

Det var knyttet spenning til om gruppa bak Johaug, med flere svensker, skulle ta innpå. Det skjedde ikke. Etter hvert ble det et lureløp i gruppa bak Johaug, der det handlet mer om å spare kreftene til en spurt om andreplassen enn å ta igjen Johaug.

– Jeg fokuserte bare på meg selv og gjorde mitt eget løp. Jeg vet at en tikilometer i skøyting er en av mine favorittdistanser, så jeg fokuserte bare på meg selv. Det er så flott å være i gang igjen, sa Johaug.

Krig i svenskeleiren

I den nevnte gruppa bak henne lå flere spesialsprintere, som vanligvis ikke er å se i kamp om pallplass i et distanserenn og en minitour. I den siste bakken før mål ble det i tillegg en velt der flere utøvere gikk i snøen, blant dem svenske Linn Svahn og russiske Neprjajeva.

I den svenske leiren var det dårlig stemning. Alle skyldte på hverandre etter fallet. Maja Dahlqvist var en av løperne som gikk i snøen. Hun la skylden på lagvenninne Svahn. Svahn skylder på sin side på Ebba Andersson, som ikke falt. Mens Frida Karlsson mente Dahlqvist hadde skylda.

– Jeg er fryktelig skuffet. Jeg tror jeg kunne vært med og kjempet om andre- eller tredjeplassen, sa Dahlqvist og la til at det blir et lite oppgjør på kammerset i det svenske laget.

– Man bør ikke begynne å stresse og gå ut av sporet, sa Dahlqvist.

– Jeg er først og fremst sint. Krasjen var så unødvendig. Det var dum utforkjøring fra visse i gruppen, det hadde vært lett å unngå. Jeg skal være ærlig og si at det var Ebba, sier Svahn til Aftonbladet.

Ebba Andersson vil ikke ta på seg skylda etter å ha blitt nummer tre.

– Jeg lå som nummer to i sporet, en av svenskene dyttet meg og jeg holdt selv på å ramle. Så hørte jeg at noen skrek etter meg, og rakk å se at folk falt til alle kanter, sier Andersson.

– Himla teit løype

Frida Karlsson mente det var Dahlqvist som falt først og dro med seg Svahn. Hun var rasende på løypa.

– Det var en så himla teit løype at jeg holder på å dø. Man kan ikke gjøre noe. Man blir tatt igjen i utfor med én gang selv om man er sterkere oppover. Det var ikke noe kult i dag, jeg er kjempeskuffet. Jeg fikk ikke ut noe av det jeg hadde i kroppen i dag, sa Karlsson.

Russiske Tatjana Sorina tok andreplassen foran Ebba Andersson, mens Frida Karlsson endte på fjerdeplass.

Anna Kjersti Kalvå ble nummer 13 på plassen foran Lotta Udnes Weng, mens Tiril Udnes Weng ble nummer 17, Hedda Østberg Amundsen nummer 22, Mathilde Myhrvold nummer 28, Anna Svendsen nummer 39 og Ane Appelkvist Stenseth nummer 53.

Det er andre år på rad Johaug vinner den innledende minitouren i Ruka. Også i 2018 seiret Johaug i verdenscupåpningen i Ruka, da hun vant 10-kilometeren, men da ble det ikke arrangert minitour.