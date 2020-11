Start kollapset i Stavanger – fortsatt i nedrykksstriden etter 1-4 mot Viking

NTB Sport

Dermed truer nedrykksspøkelset fortsatt sørlandsklubben fire runder før slutt. Start står med 25 poeng, ett mer enn Strømsgodset på kvalikplass og fem mer enn Mjøndalen på direkte nedrykk. Begge klubbene har en kamp mindre spilt enn Start.

Det som skjedde på banen i Stavanger bør gi grunn til uro i Start-leiren. Sørlendingene var for fullt med på notene i første omgang, og følte kanskje det var urettferdig at de lå under 0-1 til pause etter at Sebastian Sebulonsen hadde gitt Viking ledelsen.

Etter hvilen raknet det fullstendig bakover for Start. Etter to gode Start-sjanser som kunne ha gitt utligning, rant målene inn. Først ordnet Samuel Fridjonsson 2-0, før Fredrik Torsteinbø scoret to ganger og ga Viking 4-0.

Kevin Kabran reduserte til 1-4 på overtid, men det var knapt et trøstemål for Start.

I neste runde venter Brann for Viking, mens Start skal ta imot suveren Bodø/Glimt. Deretter venter en avgjørende bunnkamp mot Mjøndalen.

