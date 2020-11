Ranheim sjanseløse på poeng mot Tromsø

NTB Sport

Resten av runden ble flyttet til mandag 7. desember på grunn av koronapandemien rundt om i landet.

Spenningen i kampen var om Ranheim skulle nærme seg Sogndal i kampen om tredjeplassen og få en kamp mindre i kvalifiseringen til eliteserien. Akkurat den spenningen varte i bare ett kvarter.

Jostein Gundersen sendte allerede opprykksklare Tromsø i ledelsen da han stusset et frispark fra Sakarias Opsahl i mål etter et kvarters spill.

Runar Espejord, som spilte sin første kamp siden 11. oktober, fikk det enkelt da an satte 2-0 like før pause på et dekket skudd som gikk under målvakten.

Kent-Are Antonsen økte til 3-0 etter 68 minutter da han bredsidet inn stikkeren fra Erlend Sivertsen.

