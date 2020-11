Oliver Solberg sikret EM-gull for juniorer og sølv i seniorklassen

NTB Sport

Solberg sikret seg juniortittelen med en fjerdeplass i sesongavslutningen på Gran Canaria. 18-åringen er norsk, men kjører på svensk lisens.

– Det er helt utrolig deilig å stå igjen som mester etter en tøff og vanskelig sesong. Hele mesterskapet besto av asfaltløp, og det viktigste med å kjøre EM var å få erfaring på det underlaget. Når vi i tillegg får med et EM-gull og -sølv på ferden, må vi si oss veldig godt fornøyd med sesongen, sa Oliver Solberg.

Det er første gang Solberg kjører Rally Islas Canarias. Fjerdeplassen er sterk. Han var blant annet foran europamester Aleksej Lukjanuk og Andreas Mikkelsen.

– Jeg er skuffet over min innsats i dag, jeg kunne ha gjort det bedre. Jeg gjorde to tabber, men det var vanskelig. Vi prøvde å kontrollere luken mellom oss og Solberg. For å være ærlig har jeg ventet spent på denne avslutningen, sa den russiske europamesteren.

Løpet var bare det fjerde rene asfaltløpet Solberg har kjørt. Værforholdene gjorde det krevende. På det verste lå 19-åringen på 13.-plass, men svært god kjøring siste dag sørget for at avstanden til teten krympet kraftig.

– Forholdene var enkelte ganger helt umulige, og vi slet skikkelig med å treffe på dekkvalgene første dag. Men lørdag traff vi bedre, og vi var nest raskeste bil gjennom siste dag, sa Solberg.

– Før siste fartsprøve visste vi at det gikk veien, og selv om det var svært glatt, nøt jeg å kjøre den prøven. Året sportslig sett har vært helt fantastisk for min del. Spesielt er jeg veldig takknemlig for all erfaring jeg har fått på asfalt. Vi vil få bruk for det i fortsettelsen, slo Oliver Solberg fast.

Franskmannen Adrien Fourmaux vant løpet, 25 sekunder foran landsmannen Yoann Bonato. Oliver Solberg ble firer, slått med 1.17,4 minutt. Rally Ungarn-vinner Mikkelsen ble nummer seks og europamester Lukjanuk nummer sju.

