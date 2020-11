Johaug med klar seier i Ruka: – Det var ekstra godt å ta svenskeduellen

NTB Sport

32-åringen hadde ikke mye å stille opp med på fredagens sprint, men hun får likevel en flott start på 2020/21-sesongen med en ganske suveren seier på 10 kilometer klassisk.

Frida Karlsson ledet etter 3,1 kilometer, men Johaug tok over ledelsen halvveis og fortsatte å øke fram til mål.

I mål endte Johaug 21,8 sekunder foran svenske Karlsson. Det var mer enn nok til å sikre sin første verdenscupseier denne sesongen.

– Det var veldig tøft. Jeg glemte hvor tøft det er, men jeg er veldig fornøyd med 1.-plass i dag. Det er gøy å starte sesongen med en førsteplass i Ruka, sa Johaug til arrangøren da seieren var sikret.

«Kaxiga» svensker

Selv om de ikke nådde helt opp lørdag, ble det svensk på begge de resterende pallplassene på 10 kilometeren. Bak Karlson på 2.-plass sikret Ebba Andersson 3.-plassen med knappest mulig margin.

Svenskene tok storeslem på fredagens sprint og kunne juble etter å ha tapetsert pallen. Johaug var imponert, men virket selvsikker etter sprinten.

– Ja, de kan være «kaxiga» for min del. De var sterke, men vi har et sterkt lag, og sesongen er lang. Vi vet det bor mye i oss. De skal ikke føle seg for trygge, sa Johaug til NTB på fredagens digitale pressekonferanse.

Med seieren lørdag kunne Johaug sende et lite stikk retning svenskene.

– Det var ekstra godt å ta den svenskeduellen, da! I alle fall når noen i svenskeleiren har pratet litt. Da er det deilig å slå hardt tilbake, sier Johaug til NRK.

Talentene overbeviste

Russiske Tatiana Sorina startet etter Johaug og yppet seg også oppe i teten. Til slutt fikk hun muligheten til å vippe Ebba Andersson ut av pallen, men endte 0,1 sekund bak i mål. 4.-plassen var likevel karrierebeste for russeren.

26-åringen sto over hele fjorårssesongen med skade og hadde aldri havnet innenfor topp 30 på et distanserenn.

– Det er moro å se at det kommer fram flere yngre jenter og at det er flere som kan være med oppe i toppen. Det trenger vi, sier Johaug.

Det norske stortalentet Helene Marie Fossesholm gikk også et godt løp og havnet til slutt på en 9.-plass. Tiril Udnes Weng ble nest beste norske løper på en 7.-plass.

(©NTB)