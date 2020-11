Inter seiret i toppkamp

NTB Sport

En tidlig scoring av Alexis Sánchez og et selvmål av Vlad Chiriches gjorde at Roberto Gagliardini kunne putte på til 3-0 for Inter en halvtime før slutt.

Med seieren går Inter opp på 18 poeng etter ni kamper i et forsøk på å ta igjen byrival Milan på toppen av tabellen.

I tillegg til å dra med seg tre poeng i den viktige toppkampen ble det også kjærkommen hvile for Romelu Lukaku som bare var med på de siste ti minuttene av kampen.

Inter skal i aksjon i en vinn eller forsvinn-kamp i mesterligaen mot tyske Borussia Mönchengladbach på tirsdag.

(©NTB)