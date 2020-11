Illsint Klopp med motangrep mot Sheffield United-manageren: – Spør han hvordan vi unngår skader

NTB Sport

Klopp har den siste tiden vært svært kritisk til Premier Leagues avgjørelse om å kun tillate tre spillebytter denne sesongen tross et knalltøft kampprogram.

Da Premier League startet opp igjen etter koronapausen og måtte fullføre sesongen med mange kamper på kort tid, ble en ordning med fem spillerbytter per kamp innført.

Men før denne sesongen stemte 14 av 20 Premier League klubber mot å beholde ordningen. Etter flere uker med krass kritikk fra Klopp rundt avgjørelsen den siste tiden, gikk Sheffield Uniteds manager Chris Wilder hardt ut Liverpools trener i et intervju publisert av Daily Mail lørdag.

– Klopp er en manager i verdensklasse og en politiker i verdensklasse, som kun bryr seg om Liverpool, sa Wilder.

Syrlig Klopp

Det gjorde at Klopp tente på alle plugger i et intervju med BT Sports etter et forsmedelig poengtap mot Brighton lørdag. Med nok en skade for Liverpool på James Milner, kom mye frustrasjon hos Klopp til utløp i intervjuet etter kampen.

BT Sports' reporter spurte om det var en skade i hamstringen og fikk et syrlig tilsvar fra Liverpool-treneren.

– Ja, gratulerer. Overraskelse! De hadde skader også, men spør Chris Wilder hvordan vi kan unngå det, svarte Klopp.

Frustrasjonen til Klopp har bygget seg opp over tid, med flere skader på viktige forsvarsspillere. James Milner var bare sistemann i rekken av skader med Virgil van Dijk, Joe Gomez og Trent Alexander-Arnold også ute av spill med skadeplager.

Reporteren fra BT Sports fikk også unngjelde i et veldig anstrengt og intenst intervju.

