Bekymret Weng bryter minitouren i Ruka

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding lørdag morgen.

Weng kommer dermed ikke til start når verdenscupåpningen fortsetter med distanserenn denne helgen.

– Heidi Weng har ingen glede ved å gå skirenn nå. Hun trenger ro og hvile og avslutter minitouren i Ruka, men reiser ikke hjem før i morgen sammen med resten av troppen på den planlagte charteren til Norge, sier landslagslege Øystein Andersen.

Fiasko

Enebakk-jenta fikk et ublidt første møte med årets verdenscupsesong. Langrennsstjernen endte blant de siste i fredagens sprintprolog.

Weng var til slutt slått med 25,77 sekunder av den suverene prologvinneren Ane Appelkvist Stenseth. Dermed var hun milevis unna å sikre seg plass i utslagsrundene.

– Jeg har ikke hodet helt på plass. Da blir det litt sånn, sa Weng til TV 2 etterpå.

Hun la videre til at oppvarmingen ikke var av beste merke. Weng ga i forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen sist helg uttrykk for at hun så på det å skulle reise på verdenscuprenn med stor bekymring – koronasituasjonen tatt i betraktning.

Korona-bekymring

Fredag svarte landslagstrener Ole Morten Iversen bekreftende på at det er koronasituasjonen og bekymring rundt den som har tappet Weng for krefter.

– Ja, det er jo det som skjer. Hun er litt utladd og har mistet energi over tid. Det er gode og det er dårlige dager. Heidi har vært ærlig på at dette har kostet mye krefter. Det har jeg stor respekt for, og det håper jeg også dere har, sa han til TV 2.

Situasjonen ble ikke noe bedre av at langrennslandslaget måtte gå i karantene i et snaut døgn fordi herretrener Eirik Myhr Nossum testet positiv for viruset ved ankomst. Torsdag ble det avklart at det var en såkalt falsk positiv test.

– Heidi har jo vært åpen og ærlig på at det har vært en tøff periode. Og det første døgnet her i Finland, hvor vi havnet i isolasjon, gjorde ikke situasjonen bedre, sa Iversen.

