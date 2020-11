Bamba-hat trick sendte Aalesund ned til 1. divisjon: – Vi har vært det svakeste laget

NTB Sport

Aalesund står med kun 11 poeng etter 26 runder i årets eliteseriesesong. Opp til Strømsgodset på kvalikplass er det 13 poeng, og med bare 12 poeng igjen å spille om er det klart at det ender med nedrykk for AaFK.

Det endte dermed med bare en sesong på toppnivå etter fjorårets opprykk fra 1. divisjon. Aalesund har vært i bunnstriden hele sesongen. Underveis i sesongen har Lars Arne Nilsen tatt over treneransvaret.

– Så lenge det er mulig, går vi for å holde plassen. Men det var et vanskelig utgangspunkt. Vi har hatt ok prestasjoner, men ikke fått resultat. Vi ligger der vi ligger fordi vi har vært det svakeste laget, sa Nilsen til Dplay etter kampen.

Han sa han allerede hadde innsett at det ville bli nedrykk før lørdagens kamp.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, vi har innstilt oss på at vi måtte bygge et nytt lag. Vi jobber for det, og det er en stund siden vi la fra oss tabellen. Vi har tenkt at vi skulle bruke høsten som en oppkjøring til neste sesong, sa Nilsen.

Sjokkert Andreas Lie

Treneren var lørdag tilbake på Brann Stadion for første gang siden han trente nettopp Brann. Det ble ingen lykkelig retur. Aalesund-spillerne fremsto blottet for selvtillit, spilte på seg mange brudd og fikk til alt overmål et gult kort for drøying av tiden på stillingen 0-0 i første omgang.

– I første omgang slår vi bare ballen vekk, tanken var at vi skulle prøve å spille litt. Vi virket småredde og engstelige. I andre omgang tør vi å spille, men da gir vi bort stygge brudd. Det er derfor vi skal ned i 1. divisjon, sa Nilsen.

Keeper Andreas Lie sa at han er overrasket over at det har gått så dårlig i år etter den sterke sesongen i 1. divisjon i fjor.

– Jeg tror hele Fotball-Norge er sjokkert over at et lag som var så gode i fjor, står med elleve poeng nå, sa Lie.

– Det handler om å plukke poeng, det har vi ikke vært gode nok til, sa Peter Orry Larsen, som legger opp etter sesongen.

– Vi trenger alle fansen fortsatt, vi er like lei oss som dem, men vi trenger alle neste år og i tida framover, sa Larsen.

Brann-seieren lå i lufta fra kampstart. Vertene, som kom rett fra en imponerende borteseier mot Rosenborg, tok et langt steg mot fornyet kontrakt etter et hat trick av Daouda Bamba. Vetle Fiskerstrand scoret for Aalesund.

Brennhete Bama

Brann hadde god kontroll på et defensivt Aalesund fra første spark på ballen. Etter flere gode sjanser, og et brent straffespark fra Kristoffer Barmen, viste Daouda Bamba målferdigheter.

Først ordnet han 1-0 med en klinisk avslutning via stolpen i mål, før han fyrte løs fra langt hold og satte inn 2-1 like etter at Vetle Fiskerstrand hadde utlignet på Aalesunds første og eneste mulighet i første omgang.

I andre omgang fortsatte Bamba å leke seg foran mål. Spissen tok ned en retur og satte enkelt inn 3-1 etter en times spill. Aalesund-spillerne fortsatte å miste ballen, og Robert Taylor, Bamba og de øvrige Brann-angriperne fikk mye rom å boltre seg i.

1 av 3 mål

Bamba har scoret ti av Branns 33 mål i år.

Brann er nå oppe på tiendeplass med 31 poeng. Det er seks poeng ned til Strømsgodset på kvalikplass, men Godset kan knappe innpå i sin søndagskamp. I neste runde venter Viking på bortebane.

Nedrykksklare Aalesund tar imot Sandefjord på hjemmebane.