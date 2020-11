Trippel norsk i Ruka – Valnes tuktet selveste Klæbo

NTB Sport

Valnes var sterkest i den siste bakken og spurtet best. Han lå like bak Klæbo da den siste bakken kom, og de fleste trodde at Klæbo ville stikke ifra med sine berømte klyv.

I stedet var det Valnes som var raskest og sterkest opp bakken, og han tok seg forbi Klæbo.

– Dette er stort, og det gir mange tanker. Det er ikke lenge siden jeg var en liten gutt som satt inne og så på langrenn på TV, og som gikk ut for å gå på ski etterpå. Jeg har hatt troen på at jeg kunne ta Klæbo, og i dag klaffet det skikkelig, sa Valnes til NRK.

Valnes tok sin første individuelle verdenscupseier. Det er to år siden Klæbo har tapt en lignende sprint.

Stort

– Dette ble en ny stor dag i Ruka, og det er alltid artig når en ny mann klatrer øverst på ballen. Erik har gått gradene og er bare blitt sterkere og sterkere. Han har nærmet seg Klæbo i hele år, sa sprintlandslagstrener Arild Monsen til statskanalen.

For Klæbo var det lite annet å gjøre enn å akseptere nederlaget.

– Valnes var sterk. Han har vist i hele høst at han er bra, så vi har vært forberedt på det. Jeg skjønte vel jeg og at en eller annen dag måtte det ta slutt. Men det å bli nummer to her er ikke så aller verst det, sier Klæbo til NRK.

Han hadde ingen problemer med å gi honnør til den jevngamle lagkameraten.

– Hva skal man si? Det er ikke noe annet enn å skryte ham opp i skyene. Han har vært og er sterk. Endelig er han ikke en «onsdagsløper», men faktisk får det til i helga, og det er veldig gøy å se. Han fortjente å få den seieren. Han har vært mange ganger på pallen, så det unner jeg ham, sa Klæbo.

Sterk duo

Klæbo og Valnes ble nummer én og to i sprintverdenscupen sist sesong, og de ble også nummer én og to under den nasjonale åpningen på Beitostølen sist helg.

Emil Iversen endte på 3.-plass i Ruka fredag. Håvard Solås Taugbøl ble nummer fem.

– De to foran er bedre. Det er kjempeartig å bli nummer tre, sa Iversen.

Sindre Bjørnestad Skar og Pål Golberg ble begge for lette i semifinalen og røk ut der.

Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Hans Christer Holund ble slått ut etter prologen.

(©NTB)