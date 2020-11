Palace strever tungt uten Zaha – ny nedtur i Premier League

NTB Sport

Fredagens oppgjør så ut til å forbli målløs. Det sørget Callum Wilson og Joelinton for at ikke skjedde. Duoen scoret hvert sitt mål og hadde hver sin målgivende pasning mellom det 88. og 90. minutt.

Før målene var Palace laget som trykket på og virket nærmest å få med seg alle poengene. Få minutter i forveien greide Michy Batshuayi akkurat ikke å skli inn en ball i et åpent Newcastle-bur.

Karl Darlow sto en glimrende kamp mellom stengene for bortelaget, og helt på tampen skulle Steve Bruces mannskap også få uttelling offensivt med 99 sekunders mellomrom.

Crystal Palace har en blytung statistikk uten Wilfried Zaha. Stjernen har mistet de to siste Premier League-kampene etter en positiv koronatest, og begge to har endt med tap for Roy Hodgsons lag.

Ifølge Opta har Palace kun vunnet to av sine 17 siste serieoppgjør uten Zaha på banen.

Med seieren tok Newcastle seg opp i 14 poeng. Det rekker til en 10.-plass før helgens resterende kamper. Palace har ett poeng mindre og er nummer 13 på tabellen.

Det ble holdt ett minutts applaus for den avdøde fotballegenden Diego Maradona før avspark. Spillerne hadde også svarte armbind på seg. Slik skal Maradona hedres også i helgens øvrige Premier League-kamper.

