Norge ned ett hakk på Fifa-rankingen – seedingen for VM-trekningen klar

NTB Sport

Det viser den nyeste Fifa-rankingen. Norge faller dermed ned én plassering fra forrige liste. Det gjør det norske laget til det 25. beste i Europa.

I forkant av novembersamlingen hadde landslaget et håp om å gjøre et byks som kunne ta det opp på nivå to i trekningen til VM-kvalifiseringen 7. desember. En avlyst kamp mot Israel og en tilkjent skrivebordseier til Romania knuste de norske sjansene.

Rumenerne, som var bak Norge på forrige ranking, kan derimot glede seg over å være nummer 37 i verden og det 20. beste europeiske laget. Det gir dem seedingsløftet Norge drømte om.

Norge banket Romania 4-0 på Ullevaal i oktober, men ble dømt til 0-3-tap i returkampen fordi landslaget ble nektet utreise på grunn av Omar Elabdellaouis positive koronaprøve. Siden testet flere spillere positivt.

Et hasteinnkalt «nødslandslag» var veldig nær å slå Østerrike i en kamp som endte 1-1.

Hadde Norge tatt poeng i Bucuresti og vunnet i Wien, ville Norge blitt gruppevinner i nasjonsligaen, rykket opp til A-divisjonen og trolig vært garantert en ekstrasjanse i VM-kvalifiseringen om laget ikke blir blant de to beste i sin kvalifiseringsgruppe neste år.

Med tredje seedingsnivå i trekningen blir veien til topp-to-plassering etter alt å dømme brattere og vanskeligere for Norge.

Topp ti på Fifa-rankingen (forrige plassering i parentes):

1) Belgia 1780 (1), 2) Frankrike 1755 (2), 3) Brasil 1743 (3), 4) England 1670 (4), 5) Portugal 1662 (5), 6) Spania 1645 (6), 7) Argentina 1642 (8), 8) Uruguay 1639 (7), 9) Mexico 1632 (11), 10) Italia 1625 (12),

... 44) Norge 1450 (43).

VM-seedingen for Europa:

Nivå 1: Belgia, Frankrike, England, Portugal, Spania, Italia, Kroatia, Danmark, Tyskland, Nederland.

Nivå 2: Sveits, Wales, Polen, Sverige, Østerrike, Ukraina, Serbia, Tyrkia, Slovakia, Romania.

Nivå 3: Russland, Ungarn, Irland, Tsjekkia, Norge, Nord-Irland, Island, Skottland, Hellas, Finland.

Nivå 4: Bosnia-Hercegovina, Slovenia, Montenegro, Nord-Makedonia, Albania, Bulgaria, Israel, Hviterussland, Georgia, Luxembourg.

Nivå 5: Armenia, Kypros, Færøyene, Aserbajdsjan, Estland, Kosovo, Kasakhstan, Litauen, Latvia, Andorra.

Nivå 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.

(©NTB)