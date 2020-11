Kvinnenes cupfinale flyttes ikke – spilles på Ullevaal

NTB Sport

LSK og Vålerenga møtes til kamp om årets cupmesterskap på kvinnesiden 13. desember. Kampen har hele tiden vært satt opp på Ullevaal stadion.

Torsdag oppsto det imidlertid forvirring rundt hva som blir spillested. NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn opplyste da til VG at kampen blir flyttet.

Også driftssjefen på arenaen bekreftet overfor samme avis at han var informert om beslutningen om å flytte cupfinalen.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, avviste på sin side at en endelig avgjørelse i saken var tatt. Det gjentok han overfor NTB fredag formiddag.

– En bred og åpen vurderingsrunde pågår. Mange tråder. Kan ikke si noe om tidspunkt for beslutning, skrev Bjerketvedt i en tekstmelding.

Åpen vurderingsrunde

Fredag ettermiddag bekrefter Norges Fotballforbund at den opprinnelige planen om å spille på Ullevaal står fast.

– Selv så sent som 13. desember er vi sikker på at banen og stadion vil være klar til kamp, det sørger dyktige ansatte i stadionselskapet og fotballforbundet for. Så håper vi, som vanlig på denne årstiden, at værgudene er med oss. Vi er glad for at kampen kan gå på nasjonalarenaen Ullevaal, sier Nils Fisketjønn, leder i konkurranseavdelingen i NFF, i en uttalelse.

– Cupfinalen er en fest, selv for bare 200 tilskuere. Vi er glade for at det nå er besluttet at denne skal legges til Ullevaal. Nå er det all grunn for lagene til å begynne å glede seg, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball kvinner.

Reservearena

Det opplyses samtidig at det jobbes med å ha klar en reservearena dersom forholdene ikke tillater spill på landskamparenaen.

Som følge av utsettelsene viruspandemien har skapt denne fotballsesongen, spilles cupfinalen på et langt senere tidspunkt enn normalt.

Ifølge NFF er det aldri spilt kamp så sent som 13. desember på Ullevaal stadion. Forbundet peker på at det derfor har vært mange spørsmål å avklare før kamparenaen endelig kunne besluttes.

Baneforhold, værforhold, garderobeforhold og hotellkapasitet skal være blant spørsmålene som er vurdert.

Mennenes fotball-NM ble tidligere i år besluttet avlyst som følge av virussituasjonen. På kvinnesiden er det imidlertid gjennomført en cupturnering med deltakelse fra lagene på de to øverste nivåene i norsk fotball.

