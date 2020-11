Kristoffersen med knepent finaletap i parallellstorslalåm – tangerte karrierebeste

NTB Sport

Romerikingen ble slått med 11/100 sekund i østerrikske Lech. Han var bak med 16 hundredeler etter første finalerunde.

Selv om det ble tap, virket Kristoffersen fornøyd med egen innsats. TV-bildene viste at han vendte tommelen opp like etter rennet. Tidligere har den norske alpinstjernen vært skeptisk til parallellrenn.

– Jeg kommer ikke å endre mening selv om jeg har gjort det bra i et renn. Hadde jeg gjort det, ville det vært litt som å være en medgangssupporter. Men en forskjell fra tidligere, er at disse rennene er blitt mer rettferdige. Det er utrolig bra, sier Kristoffersen til NTB.

63. pallplass

Ingen av fredagens finalister hadde tidligere vunnet den spesielle disiplinen i storslalåm. Kristoffersen hadde fra før en 2.-plass som bestenotering (satt i desember 2017).

– Jeg er fornøyd med pallplass og 80 poeng, sier han om prestasjonen som sendte ham opp på verdenscuppodiet for 63. gang i karrieren.

Etter to renn leder Pinturault sammenlagt med 150 poeng mot Kristoffersens 125. Han mener det er for tidlig å snakke om et tittelrace mellom de to.

– Det er mye som kan skje før vi er der, så det tar jeg med knusende ro.

Norsk mannefall

I semifinalen danket 26-åringen ut hjemmehåpet Adrian Pertl med 26 hundredeler. Han var i føringen i både rød og blå løype.

Kristoffersen tok seg som eneste nordmann til kvartfinalene. Der møtte han tyske Stefan Luitz, som var raskest ned bakken i første runde. Men da Kristoffersen hadde byttet ut rød løype med blå, gikk han fra å være bak med 12 hundredeler til å vinne med 13.

Luitz hadde inntil tapet for Kristoffersen vært best gjennom hele dagen.

Det ble kun kjørt enkeltrunder i første utslagsrunde. Alexander Aamodt Kilde røk ut sammen med Atle Lie McGrath og Timon Haugan. Forrige sesongs sammenlagtvinner i verdenscupen ble slått med 19/100 sekund av østerrikeren Christian Hirschbühl.

Tidlig slutt

Tidligere fredag nådde ikke Lucas Braathen opp i kvalifiseringen. Norges alpinkomet vant verdenscuppremieren i storslalåm i oktober, men i Lech fikk unggutten en nedtur.

Leif Kristian Nestvold-Haugen, Fabian Wikens Solheim og Rasmus Windingstad røk også ut i kvalifiseringen.

Neste oppgave for Kristoffersen og co. blir verdenscuprennene i storslam i italienske Santa Caterina 5. og 6. desember.

