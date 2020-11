Viruskaos blant skiskytterne – positive tester hos fem nasjoner

NTB Sport

Det opplyser Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Samtlige utøvere og deres støtteapparat skal gjennom omfattende testing i forkant av åpningsrennene i Kontiolahti. Den første testrunden har så langt endt med positive prøver hos fem nasjoner.

Onsdag kveld bekreftet IBU at lagene fra Russland, Latvia og Moldova er rammet. Torsdag opplyses det at ytterligere tester har gitt positive prøver også i den franske og rumenske leiren.

«De aktuelle personene er underrettet og isolert», skriver IBU.

Babikov testet positivt

Det internasjonale forbundet opplyser videre at det er konkludert med at smittesituasjonen i Frankrike ikke utløser noen form for karantene.

Videre heter det at finske helsemyndigheter er informert om situasjonen, og at de vil beslutte hva som skal skje videre i saken.

Det russiske skiskytterforbundet bekrefter på sin Instagram-konto at profilen Anton Babikov og tre medlemmer av det medisinske apparatet har testet positivt på koronaviruset.

Hele den russiske troppen skal være isolert på sitt hotell.

Sa nei

IBU opplyser at i tilfeller der det påvises smitte i troppen eller blant støtteapparatet til en skiskytternasjon, settes aktuelle personer umiddelbart i isolasjon.

Deretter overtar nasjonale myndigheter den videre håndteringen. Det er således ikke det internasjonale forbundet som beslutter hvilke praktiske konsekvenser en positiv test vil få for utøverne og laget.

I forbindelse med verdenscuprennene i alpint i finske Levi sist helg havnet det svenske kvinnelandslaget i karantene som følge av påvist koronasmitte hos en lagleder. Svenskene håpet likevel å stille utøverne til start, men finske myndigheter sa nei.

