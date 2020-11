Tottenhams annen strake seier over Ludogorets

NTB Sport

Serielederen i Premier League fikk vist at formen er intakt selv uten den målfarlige duoen Harry Kane og Son Heung-min.

Erstatterne Carlos Vinícius og Lucas Moura viste begge sin klasse med tre mål. Vincius hadde også en målgivende pasning i kampen.

José Mourinhos menn må derimot vente litt på avansementet til cupspillet over jul. Det kan bli et faktum hvis LASK slås i bortekampen neste torsdag.

Vincius satte 1-0 da han var våkent framme og fikk skutt på en retur fra Ludogorets' forsvar. 2-0 kom etter et mønsterangrep hvor Tanguy Ndombele førte ballen fra egen halvdel og avsluttet med et skudd. Vincius fikk målet på et sølvfat etter at Dele Alli hadde snappet opp returen på kanten, og viste klasse med å sende ballen tilbake i feltet.

Sykt mål

De bulgarske gjestene viste ikke all verden av innsats, og et godt bevis på et var det da Harry Winks gjorde 3-0 på et langskudd fra over 40 meter. Winks observerte at målvakten Plamen Iijev ikke fulgte helt på et innkast like over midtbanestreken. Frekt dro han til fra langt holdt, og ballen føk inn helt oppe under krysset bak en sprellende målvakt.

Lucas Moura som også scoret i Bulgaria i 3-1-seieren, satte 4-0 etter 73 minutter. Vincius fikk ta ned ballen inne i feltet og passet videre til Moura, som skrudde ballen i krysset.

16 år gamle Dane Scarlett, målvakten Alfie Whiteman og Harvey White fikk alle sin debut i Spurs-drakten i A-lagssammenheng mot slutten av kampen. Både Scarlett og White hadde hver sin store mulighet til nettkjenning, men det stoppet på 4-0.

Seier for Juklerød

Royal Antwerpen fører an i gruppen med 9 poeng etter 2-0-seieren over LASK på grunn av innbyrdes oppgjør mot Tottenham. Det kan fort snu seg i når lagene møtes i London 10. desember.

Simen Juklerød fikk med seg 80 minutter da Antwerpen slo østerrikske LASK på bortebane. Lior Refaelov og Pieter Gerkens scoret Antwerpens mål etter pause.

Hjemmelagets Gernaut Trauner fikk marsjordre fem minutter ut i 2. omgang og gjorde det tøft for Linz-laget å kjempe om poeng.

(©NTB)