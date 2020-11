Pépé slo tilbake etter utvisningen og skjøt Arsenal til cupspillet da Molde ble slått 3-0

NTB Sport

Ivorianeren må regne med karantene i Premier League etter nedskallingen som ga ham rødt kort mot Leeds, men han fikk tillit fra start i lørdagens bortekamp og viste sine kvaliteter.

Etter en første omgang der Molde var klart nærmest scoring tok Pépé ansvar etter pause. Først skrudde han ballen i undersiden av tverrliggeren utenfor Andreas Lindes rekkevidde. Noen minutter senere fikk han en ny mulighet da Birk Risa bare halvklaret et innlegg, og han knallet ballen i motsatt kryss til 1-0.

Baklengsmålet knekket Molde, og ikke lenge etter doblet Reiss Nelson ledelsen etter et fint raid og ditto innlegg fra Joe Willock. Folarin Balogun satte punktum i det 83. minutt, rett etter å ha blitt byttet inn.

Med fire strake seirer er Mikel Artetas menn klare for cupspillet før de to siste gruppekampene. Molde er fortsatt med for fullt i kampen om å slå følge. Laget møter Dundalk hjemme og Rapid Wien borte i sine to siste kamper.

Smertefull miss

Arsenal hadde ballen mest i første omgang, men det var Molde som skapte de beste sjansene. Midtstopper Sheriff Sinyan fikk den klart største etter et snaut kvarter, men misset den på spektakulært og smertefullt vis.

Magnus Wolff Eikrem sto som så ofte bak Molde-sjansen da han løftet ballen fram til Eirik Hestad på løp i feltet. Nesten fra dødlinja slo han et flatt innlegg gjennom målgården, og ved motsatt stolpe hadde Sinyan bare å sette foten på ballen for å putte den i åpent mål. Midtstopperen traff feil og sendte ballen tilbake til keeper Runar Runarsson ved den andre stolpen. Deretter kolliderte han med stolpen.

I det 28. minutt ropte Molde-spillerne på straffespark da Leke James etter hjørnespark fra Eikrem skjøt i armen til David Luiz. Skuddet kom fra veldig kort holdt, og brasilianeren hadde armen nesten inntil kroppen, så det var ikke uventet at dommeren vinket spillet videre.

Fredrik Aursnes hadde også en god sjanse, men traff ikke ordentlig ved lengste stolpe på et innlegg.

Stilte siktet

Pépé virket som den giftigste Arsenal-spilleren også i første omgang, men da hadde han ikke innstilt skuddfoten ordentlig. Det rettet han på i pausen, og det ble Moldes bane.

Arsenal hadde sjanser til å score enda flere mål, mens Mathis Bolly var veldig nær å skape ny spenning kvarteret før slutt. Etter et fint raid skjøt han noen millimeter over krysset.

Kampen fikk en dramatisk opptakt da en av dommerkvartetten testet positivt på koronaviruset og både han og en av kollegene måtte erstattes. Den bosniske dommeren Irfan Peljto fikk med seg en landsmann og to polske reserver i kampen.

