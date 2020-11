Nossums negative virustest avblåste norsk krise: – Han jublet høyt

NTB Sport

Norges Skiforbund opplyste torsdag morgen at Nossum testet positivt på en hurtigprøve ved ankomst til finske Ruka onsdag ettermiddag. Umiddelbart ble det tatt en ny og mer grundig test for å kontrollere resultatet.

Svaret på den forelå torsdag formiddag. Det var negativt.

– Dette betyr at antigentesten som ble tatt først, ansees falsk positiv, sier landslagslege Øystein Andersen i en uttalelse.

– Eirik er frisk og fin uten noen form for symptomer. Vi har fått beskjed om at finske myndigheter ikke pålegger verken Eirik eller oss andre noen ekstra restriksjoner, og vi kan planlegge for skirenn, tilføyer han.

Verst tenkelig

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at Nossum taklet hele situasjonen på en god måte.

– Han ble veldig overrasket da testen kom tilbake positiv. Han jublet høyt da svaret på PRC-prøven kom.

Selv vedgår landslagstreneren at han likte situasjonen dårlig.

– Selvfølgelig har det vært en kjip situasjon det siste kort døgnet. Jeg har vridd hodet opp og ned i mente rundt hva som kunne skjedd. Jeg føler jeg har gjort alle forholdsregler som er mulige å ta. Både jeg og familien har gjort det. Og jeg har konkludert med at jeg ikke kan forstå hvordan jeg kan ha fått det, sier Nossum til NRK.

Langrennssjef Bjervig sier at det norske laget reagerte med blanding av sjokk og humor etter at det ble sendt i selvpålagt karantene.

– Dette var verst tenkelig scenario, og vi gikk gjennom mange av dem på Beitostølen. Vi måtte le litt av det.

Nødlag var ikke mulig

Trening og konkurranser går nå som opprinnelig planlagt for de norske langrennsløperne i Ruka, men karantenetiden siste døgn gir mindre tid de gode forberedelsene før rennstart.

Den norske utøvertroppen og store deler av det øvrige støtteapparatet ble satt i karantene umiddelbart etter at resultatet av Nossums første test ble kjent. Unntaket var tre personer i støtteapparatet som ankom Finland i bil.

Ifølge Bjervig ville det ikke vært tid til å sende nye løpere fra Norge til Ruka som en nødløsning.

– Hadde finske myndigheter nektet oss å stille til start, ville verdenscuprennene gått uten norsk deltakelse, sier langrennssjefen.

Det er lagt opp til et svært strengt smittevernregime rundt langrennsløperne under vinterens første utenlandsreise.

