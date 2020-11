Magnus Carlsen til semifinale med fire remis mot Giri

NTB Sport

Dermed tok han seg som eneste spiller videre fra kvartfinalen uten å gå veien om omspill. Alle de tre andre kvartfinalene gikk til omspill etter at duellantene vant en match hver.

Det ble remis sju ganger på åtte partier mellom Carlsen og Giri. Onsdag var nordmannen på defensiven i de tre første partiene, men berget remis i samtlige før han slo til med knallsterkt spill og seier med svarte brikker i det siste partiet.

Den norske verdensmesteren har ikke vært helt tilfreds med eget spill så langt i turneringen, men likevel vant han grunnspillet blant 16 spillere før han altså kvittet seg med Giri uten å gå veien om omspill.

I semifinalen venter Jan Nepomnjasjtsjij, som slo Levon Aronian etter omspill.

Giri-overtak

Gode forberedelser ga Giri en svært lovende stilling i det første partiet torsdag. Etter 18 trekk var han to bønder over, og sjakkcomputerne ga ham en meget god sjanse til å vinne partiet. Med presist spill utlignet Carlsen stillingen, og det endte med remis etter 44 trekk. Da var bare kongene igjen på brettet.

Annerledes utviklet det neste partiet seg. Der flyttet Carlsen de hvite brikkene presist og offensivt til et stadig klarere overtak. Det så en stund ut som en vinnende stilling, men han greide ikke å fullføre jobben og lot Giri slippe unna med remis etter 56 trekk.

Spilte sikkert

Akkurat som onsdag ble det remis også i tredje parti. Etter 62 trekk endte det med et halvpoeng til hver, og det betydde at Giri måtte slå Carlsen med svarte brikker i dagens siste parti for å tvinge fram omspill.

Carlsen spilte godt i det siste partiet og sto tilsynelatende til seier, men han visste at han ville gå videre med remis og valgte å spille sikkert. Etter 50 trekk var bare kongene igjen, og Carlsens semifinaleplass var klar.

Da hadde Nepomnjasjtsjij vunnet begge lynsjakkpartiene i omspillet mot Aronian.

