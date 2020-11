Ekspertduoen tviler ikke før EM: Norge tar gullet

NTB Sport

Duoen har godt over fire tiår hver bak seg som spillere og trenere på toppnivå. Under EM sitter de ved mikrofonen og skal felle dommen over Norge og Danmark.

– Uten å legge noe press på Thorir (landslagssjef, Hergeirsson): Jeg er ikke tvil om at Norge har den beste troppen i EM. Jeg kan ikke huske sist vi hadde et så komplett lag og med så mange artige spillere å se på, ser TV3s Pettersen til NTB.

– Så vinner man ikke noe om man ikke spiller sammen, men på det området er Norge vanligvis veldig flinke.

Keeper Silje Solberg har vært i karantene etter koronasmitte den siste tiden, men det er håp om at hun kan slutte seg til den norske troppen om få dager.

– Så er det jo slik at dersom Solberg blir skadd eller syk igjen, så er det kanskje det som kan bikke det andre veien. Da er jo håpet at Emily Stang Sando kan steppe inn og gjøre det bra. Jeg synes hun har utviklet seg de siste sesongene og spiller med mer selvtillit enn noen gang. Men det er jo åpenbart at hun i utgangspunktet vil ha en rolle som andrekeeper bak Solberg, sier Pettersen.

Dansk støtte

Danmarks kanskje største håndballekspert, dansk TV 2s Nyegaard, er på samme linje som Pettersen.

– Norge tar gullet fordi de nå kan stille den gamle backrekken igjen, og med den er de bare bedre enn de øvrige lagene. I tillegg kommer sterke linjespillere, dyktige vinger og Silje Solberg. Norge blir vanskelige å slå, sier Nyegaard til NTB.

Han tipper Norge foran Russland og Frankrike.

Polen er norsk motstander i EM-starten torsdag neste uke. Norge har tre mesterskap på rad uten gull, men er styrket radikalt med Nora Mørk, Marit Malm Frafjord, Henny Ella Reistad og Veronica Kristiansen siden VM i fjor.

Da ble det norsk fjerdeplass.

Onsdag slo Norge Danmark 27-25 i det flere norske spillere mente var en ganske mangelfull norsk kamp.

