Brukbar start for Skarpnord på avbrutt åpningsrunde

Hun rakk å spille 13 hull før det var over for dagen. Da lå hun på delt 14.-plass etter tre birdier og tre bogeyer. Hun måtte tåle bogey på to av de tre siste hullene hun spilte.

Finske Sanna Nuutinen rakk å spille ferdig og overnatter med ledelse. Hun er fem slag under par.

For de fire andre norske deltakerne ble det ingen stor suksess. Tonje Daffinrud og Karoline Lund er to slag over par etter henholdsvis 13 og 11 hull, og de er på delt 36.-plass. Maiken Bing Paulsen er tre over par etter 8 spilte hull og Stina Resen sju slag over par etter 7 hull. Etter å ha innledet med fire par avsluttet hun sin dag med to dobbeltbogeyer og en trippelbogey.

Spillet gjenopptas fredag.

