Aftenbladet: Assistentduo blir Vikings nye hovedtrenere

Ifølge avisen blir de to likestilte hovedtrenere. Viking opplyser at klubbens nye trenere blir presentert på en pressekonferanse fredag klokken 10.

Bjarne Berntsen, som må gi seg etter inneværende sesong, bekrefter langt på vei også ansettelsen av Jensen og Aarsheim.

– Jeg er veldig fornøyd med at det er de som overtar, at de får tilliten og kan drive dette videre slik de ønsker. Vi har lagt et godt grunnlag for laget og bygget en ny og spennende stall. Laget er i veldig gode hender neste år, det er et veldig dyktig trenerteam, sier han til Aftenbladet.

Berntsen er ferdig i klubben fra 1. januar.

Aarsheim og Jensen har vært assistenttrenere under Berntsen siden 2018-sesongen. Aarsheim har lang erfaring i Viking-systemet. Han har også spilt for Viking med Berntsen som trener i en tidligere periode.

Jensen har tidligere vært trener i Vidar.

Viking ligger på 7.-plass i Eliteserien med 36 poeng og har kun to tap på de 13 siste kampene. Berntsen har i sin siste Viking-periode rykket opp og tatt cupgull i løpet av de tre siste årene.

