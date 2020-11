Ukraina dømt til tap i avlyst kamp mot Sveits – rykker ned

NTB Sport

Det betyr at Sveits beholder plassen i A-divisjonen, mens Ukraina rykker ned. Kampen ble avlyst fordi sveitsiske helsemyndigheter satte hele Ukrainas tropp i karantene på grunn av flere smittetilfeller.

Utfallet ble dermed det samme som da Norge ikke kunne møte til bortekampen mot Romania noen dager tidligere fordi norske myndigheter forbød laget å reise til kamp etter at Omar Elabdellaoui testet positivt på koronaviruset. Romania ble tilkjent 3-0-seier.

Ankeorganet har fått saken referert fra disiplinærorganet og har truffet avgjørelse om at Ukrainas fotballforbund er ansvarlig for at kampen ikke kunne spilles og at det dermed er å regne som at de har gitt walkover.

Avgjørelsen gjør at Sveits og Ukraina begge endte på 6 poeng i sin gruppe. Sveits går foran på innbyrdes oppgjør med 1-2-tap borte og tilkjent 3-0-seier hjemme.

