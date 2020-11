Seiersrekken mot Danmark vokser: Norge vant 27-25 i EM-oppkjøringen

NTB Sport

– Det er viktig å øve på det å vinne kamper der vi sliter litt. Det var bra i forsvar i 2. omgang. Vi har mye å gå på i kontringsspillet, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Vi vinner kampen på en middels dag, men det var ikke en topp kamp av meg, sa Nora Mørk til TV 2.

Keeper Emily Stang Sando fikk en fin start på kampen med tre redninger på vei mot norsk 4-2-ledelse, men Norge slapp inn altfor mange mål i 1.-omgangen.

Det var dansk 16-14-føring ved pause. Mørk hadde en rekke målgivende pasninger den første halvtimen.

Det norske laget leverte en variabel forestilling, og det var litt som ventet. Hergeirsson manglet noen spillere og testet også ut flere konstellasjoner.

Mot slutten snudde Norge kampen og vant etter et solid siste kvarter. Der var Henny Ella Reistad svært sentral.

Sando klarte seg bra, og hun hadde også flere fine pasninger som ga norske kontringsmål.

Kvartett ute

Norge starter EM mot et hardt koronarammet Polen-lag torsdag neste uke. Med i puljen er også Tyskland og Romania. De tre beste fra gruppen kvalifiserer seg til hovedrunden.

Veronica Kristiansen, Marit Røsberg Jacobsen og Sanna Solberg-Isaksen sto over kampen mot Danmark. De to sistnevnte på grunn av småskader. Kristiansen har vært koronasyk en stund og matches litt forsiktig for tiden.

Keeper Silje Solberg er eneste av de EM-uttatte spillerne som ikke er på plass i Danmark. Hun ble covid-19-syk for et par uker siden. Det er håp om at hun melder seg inn mandag.

Norge møter Danmark til ny kamp torsdag.

