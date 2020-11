KIL-trener Nystuen ilagt karantene – mister sesongavslutningen

NTB Sport

Kamprapporten fra lørdagens oppgjør mellom Kongsvinger og Stjørdals-Blink er oppdatert med Nystuens karantene. Norges Fotballforbunds (NFF) disiplinærutvalg avgjorde dette tirsdag.

Etter 32 minutter i den dramatiske kampen mot Stjørdals-Blink henvendte Nystuen seg til fjerdedommer Satha Sejoohn Sritharan og sa: «Din arrogante f…». Dommer Harald Røvig Sletner sto tett oppe i situasjonen og var raskt ute med det røde kortet.

Nystuen tok over det sportslige ansvaret for Kongsvinger etter at Mika Lehkosuo ble sparket i slutten av september.

Kongsvinger vant kampen mot Sjørdals-Blink 3-2 på overtid og sikret tre poeng som gjør at det er et tynt håp om å unngå nedrykk for hedmarkingene. Med to kamper igjen ligger laget fem poeng bak kvalifiseringsplass.

Kampene mot Grorud og Ull/Kisa er foreløpig ikke berammet ettersom Kongsvinger har fått to koronatilfeller i troppen og er i karantene.

