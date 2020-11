Janne Andersson etter Zlatans landslagsflørt: – Jeg tar kontakt

NTB Sport

Milan-spissen Zlatan ga seg på Sveriges landslag etter EM-sluttspillet i 2016 og har stått fast ved den beslutningen, inntil nå.

I forbindelse med at 39-åringen tirsdag vant gullballen i hjemlandet for tolvte gang, innrømmet Zlatan overfor Aftonbladet at han «savner landslaget». Han sier også at et comeback er aktuelt, men at det er en betingelse at landslagssjefen personlig tar kontakt med ham.

– Det må komme fra ham. For om han mener at jeg er et forstyrrende element, da er jeg ikke interessert. Om han tror at jeg kan bidra med noe, kommer jeg til å tenke på det, sa stjernespissen som fortsatt hamrer inn mål på toppnivå i Italia.

Andersson sier at det først og fremst er gøy å høre at Zlatan savner landslaget. Og han åpner for dialog mellom dem.

– Jeg oppfatter det som at Zlatan nå uttaler seg på en måte han ikke har gjort tidligere. Det gjør at det føles naturlig at vi har en form for kontakt framover for å diskutere saken nærmere. Neste samling er først i mars, så det er bra med tid til det.

Det er bare gått noen uker siden forrige gang Zlatan hintet om et landslagscomeback, da ved å publisere et bilde av seg selv i Sverige-drakten sammen med teksten «Long time no see».

I etterkant av det stuntet forklarte Zlatan at han bare ville irritere folk i Sverige.

Spissen har ikke bare snakket seg tilbake i landslagsdiskusjonen i det siste. I en alder av 39 år har han storspilt for Milan i høst, og han er toppscorer i Serie A med ti mål på seks kamper.

(©NTB)