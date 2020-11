Gladbach festet grepet med ny nedsabling av Sjakhtar

NTB Sport

Tre uker etter 6-0-seieren i Ukraina delte den tyske klubben ut mer juling og tok sin første hjemmeseier i mesterligaen på akkurat fem år. Etter å ha innledet med 2-2 både mot Inter og Real Madrid er laget fortsatt ubeseiret i høstens gruppespill.

Sjakhtar, som slo Real Madrid borte og spilte uavgjort mot Inter i de to første mesterligarundene, er dermed slått 10-0 sammenlagt av Gladbach.

Hjemmelaget gikk ut med høyt press og ga gjestene problemer umiddelbart, men det var Sjakhtars velkjente problemer på defensiv dødball som skulle avgjøre kampen. Et straffespark, et hjørnespark og et frispark ga 3-0 før pause.

Et frispark fra siden som gikk rett i mål fastsatte resultatet.

Dødballmoro

Etter et drøyt kvarter inviterte Marcus Thuram til veggspill med kaptein Lars Stindl og fikk en perfekt pasning i retur. Han stormet inn i feltet og ble ulovlig hindret av Sergej Krivtsov. Dommeren dømte straffe, og Stindl sendte keeper Andrej Pjatov til det ene hjørnet og ballen i det andre.

Breel Embolo skjøt i stolpen noen minutter senere, men det var et hjørnespark som skulle punktere kampen i det 34. minutt. Stindls serve fra høyre var perfekt. Nico Elvedi løp mot nærmeste stolpe og fikk liten motstand da han gikk opp og stanget ballen i mål.

Rett i mål

På overtid i omgangen var det Embolos tur til å score. Wendt slo et frispark inn i feltet. Valerij Bondar klarerte svakt med hodet, og fra kort hold scoret sveitseren med et akrobatisk brassespark.

2. omgang ble et antiklimaks, men Wendt kunne juble for scoring da hans frisparkinnlegg fra høyre gikk rett i mål i det 77. minutt. Flere spillere prøvde å nå ballen uten å greie det, og Pjatov ble lurt.

Gladbach topper tabellen i gruppe B uansett utfall av kampen mellom Inter og Real Madrid senere onsdag.

