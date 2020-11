Fernandes-perle hjalp United til viktig seier

NTB Sport

United herjet i første omgang og revansjerte for 1-2-tapet i Istanbul rett før landslagspausen. Fernandes scoret de to første målene og var toneangivende da United punkterte oppgjøret tidlig.

Gjestenes 1-3-redusering på frispark fra Deniz Turuc førte nerver inn i United-laget, som fikk problemer bakover det siste kvarteret. Et nytt langskudd fra kaptein Edin Visca traff tverrliggeren bak David de Gea før Ole Gunnar Solskjær på benken kunne puste ut og innkassere tre poeng.

På overtid fastsatte innbytter Daniel James resultatet til 4-1.

– Første omgang var veldig bra. Da spilte vi veldig godt, på en eller to berøringer. I pausen kunne jeg ha byttet ut mange, men jeg ville ikke at de skulle føle at kampen var over, så jeg nøyde meg med ett bytte. Da de scoret, måtte jeg sette inn Nemanja (Vidic) for å rette skuta, sa Solskjær i et intervju vist på TV 2.

United leder sin gruppe tre poeng foran Paris Saint-Germain og Leipzig etter at PSG slo den tyske klubben 1-0 takket være et tidlig straffespark fra Neymar.

Alexander Sørloth kom inn kvarteret før slutt, men greide ikke å berge poeng for Leipzig.

– Vi trenger ett poeng mot PSG eller Leipzig for å gå videre, og en seier for å vinne gruppa. Det er tøffe kamper som venter, men vi har også kvalitet, sa Solskjær.

Herjet

Tre dager etter sesongens første hjemmeseier i Premier League, da Fernandes ble matchvinner med et straffespark som måtte tas to ganger, var portugiseren nøkkelen da United festet grepet tidlig i revansjoppgjøret mot Basaksehir.

I det 7. minutt ble et hjørnespark fra venstre nikket ut av den tyrkiske klubbens midtstopper Alexandru Epureanu, men i returrommet ventet Fernandes, som møtte ballen med strak vrist rett utenfor 16-meterstreken og så den fyke inn i nettaket.

Portugiseren fortsatte å herje. Fem minutter senere spilte han vakkert fram Marcus Rashford, som scoret alene med keeper, men målet ble korrekt annullert for en hårfin offside.

Det skulle bare utsette neste hjemmescoring. I det 20. minutt kom Alex Telles til innlegg fra venstre. Det burde vært enkelt å fange for keeper Mert Günok, men han glapp på uforklarlig vis ballen rett i føttene til Fernandes, som sparket den i tomt mål.

United-playmakerens første mål var et kunstverk, det andre en gavepakke.

Uegoistisk

En gjennombruddspasning fra Victor Lindelöf fra rett utenfor egen 16-meter duket for 3-0-målet etter en drøy halvtime. Rashford var denne gangen så vidt onside og stormet inn i feltet før han ble felt av Boli Bolingoli.

Fernandes kunne fullført et ekte hattrick, men han lot uten å mukke Rashford få ta straffesparket. Spissen trippet og stoppet i tilløpet, men sendte ballen i mål.

– Alle spillere vil ha et hattrick, men etter kampen mot WBA sa jeg til Marcus at han kunne ta den neste straffen. Det er ikke viktig hvem som skyter så lenge det blir mål, sa Fernandes til BT Sport.

Alt virket avgjort, men Solskjær skulle få bekymrede rynker i pannen mot slutten. Fredrik Gulbrandsen måtte tross to mål som innbytter i helgen starte på benken igjen for Basaksehir. Han kom inn en halvtime før slutt og var igjen med på en opphenting.

De Gea slo Turucs frispark ut, men ikke før ballen hadde vært over streken. Det tente et håp hos gjestene, og det ble farlig i United-feltet flere ganger. Men til sist vant vertene fortjent.

– De vant veldig fortjent. Vi hang ikke med. I perioder fikk vi ikke tak i ballen, og da blir det vanskelig, sa Gulbrandsen til TV 2.

– Jeg håpet at jeg skulle starte i dag, men det gjorde jeg ikke.

PSG heldig

I Paris kom Alexander Sørloth inn kvarteret før slutt, men han greide ikke å berge poeng for Leipzig.

Neymars straffespark i det 11. minutt, etter at dommeren mente at Angel di Maria ble felt, avgjorde kampen.

– Jeg synes vi var det beste laget i 90 minutter. PSG hadde egentlig ingen sjanser, men de forsvarte seg dypt og gjorde det vanskelig for oss, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann til Sky Sport.

– Vi manglet flaks i Leipzig, men i dag hadde vi det. Vi har hatt omtrent 100 skader i høst, men spillerne sto sammen og jobbet hardt for hverandre. Derfor vant vi, og jeg ber ikke om unnskyldning for det, sa PSG-trener Thomas Tuchel.

(©NTB)