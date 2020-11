Bayern Münchens seiersrekke fortsetter

NTB Sport

Forrige sesong ble Bayern München første klubb som har vunnet alle sine mesterligakamper i en hel sesong. I høst har det blitt fire nye seirer, og dermed har klubben 15 på rad.

Tre uker etter å ha holdt liv i rekken ved å slå Salzburg 6-2 borte med fire scoringer det siste kvarteret ble samme motstander satt til veggs i returkampen selv om Bayern måtte avslutte med ti mann.

– Det var to ulike omganger i dag. Før pause ga vi bort ballen for lett og var ikke konsentrerte nok. Det påvirket spillet vårt. 2. omgang var god, men vi møtte et sterkt lag, sa keeper Manuel Neuer, som måtte ta fram sitt beste for å nekte Salzburg flere mål.

– Siden jeg ble trener har Manuel vært sensasjonelt god. Han er i sitt livs form, og det er utrolig vanskelig å score på ham, sa trener Hansi Flick.

Måljeger

Robert Lewandowski scoret ledermålet i slutten av første omgang. Han satte selv opp Thomas Müller med et hælspark, og så var han frampå da keeper ga retur på Müllers skudd. Det var stjernespissens sjette mål på de seks siste kampene.

Kingsley Coman doblet ledelsen tidlig i 2. omgang etter at Leon Goretzka vant ballen fra Salzburgs ungarske stortalent Dominik Szoboszlai. Ballen endret retning på midtstopper Maximilian Wöber, men Coman ble kreditert målet.

– Det var en vanskelig kamp mot en god motstander. De presset oss, men vi greide å vinne, sa Coman.

Bayern-spiller Marc Roca ble utvist med to gule kort midt i 2. omgang, men hjemmelaget la seg ikke bakpå for det. Rett etter utvisningen la Coman inn til innbytter Leroy Sané, som nikket inn 3-0.

Gjestene fra Østerrike fikk sitt trøstemål ved Mergim Berisha etter et balltap av Sané på egen halvdel.

Uinntakelig

Bayern München er etter fire spilte kamper sju poeng foran gruppetoer Atlético Madrid, som måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Lokomotiv Moskva. Hjemmelaget hadde mange sjanser til å avgjøre, men Guilherme i russernes mål storspilte.

Spenningen i gruppa vil handle om hvem som slår følge til cupspillet. Atlético er to poeng foran Lokomotiv, som i sin tur er to poeng foran Salzburg.

Bayern møter Atlético borte og Lokomotiv hjemme i sine to siste kamper.

(©NTB)