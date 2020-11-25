Alpint: Fem kvinner og åtte menn er uttatt til Lech

Alpinverdenscupen er tilbake i Lech/Zürs for første gang på 26 år. Torsdag er det renn for kvinnene, mens herrene skal i aksjon fredag.
Begge dagene vil det være kvalifisering klokken 10 med finalestart klokken 17.50.
Disse skal i aksjon torsdag:
Thea Stjernesund, Hakadal IL
Kristin Lysdahl, Asker Skiklubb
Kaja Norbye, IL Heming
Maria Tviberg, Geilo IL
Kristina Riis-Johannessen, Ready
Disse skal i aksjon fredag:
Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb
Leif Kristian Nestvold Haugen, Lommedalens IL
Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub
Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL
Lucas Braathen, Bærums Skiklub
Fabian Wilkens Solheim, IL Heming
Atle Lie Mcgrath, Bærums Skiklub
Timon Haugan, Oppdal alpin
(©NTB)