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Alpint: Fem kvinner og åtte menn er uttatt til Lech

Norge sender fem kvinner og åtte menn til parallellrennene i østerrikske Lech torsdag og fredag.
NTB Sport
  • Skrevet av (NTB) NTB

Alpinverdenscupen er tilbake i Lech/Zürs for første gang på 26 år. Torsdag er det renn for kvinnene, mens herrene skal i aksjon fredag.

Begge dagene vil det være kvalifisering klokken 10 med finalestart klokken 17.50.

Disse skal i aksjon torsdag:

Thea Stjernesund, Hakadal IL

Kristin Lysdahl, Asker Skiklubb

Kaja Norbye, IL Heming

Maria Tviberg, Geilo IL

Kristina Riis-Johannessen, Ready

Disse skal i aksjon fredag:

Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb

Leif Kristian Nestvold Haugen, Lommedalens IL

Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub

Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL

Lucas Braathen, Bærums Skiklub

Fabian Wilkens Solheim, IL Heming

Atle Lie Mcgrath, Bærums Skiklub

Timon Haugan, Oppdal alpin

(©NTB)