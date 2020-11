Østerrikske hoppstjerner avga positive virustester – sender nødlandslag til Ruka

NTB Sport

Det skjedde etter helgens verdenscupåpning i polske Wisla, skriver den østerrikske storavisen Kurier.

Hele det østerrikske laget og støtteapparatet er satt i karantene av smittevernhensyn. Widhölzl og Schlierenzauer skal i øyeblikket ha kun lette symptomer.

«Til tross for at alle sikkerhetstiltak og de strenge reglene til Det østerrikske skiforbundet er overholdt, testet noen personer fra hoppleiren positivt for covid-19 i en rutinemessig test», skriver Det østerrikske skiforbundet i en uttalelse.

Som følge av smitteutbruddet i troppen vil østerrikerne sende et svært b-preget mannskap til verdenscuprennene i finske Ruka kommende helg. Utøverne som får sjansen blir Manuel Fettner, David Haagen, Timon-Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Markus Schiffner og Marco Wörgötter.

«Som et rent forebyggende tiltak og for å bryte mulige infeksjonskjeder, har ledelsen besluttet å ikke sende idrettsutøvere og trenere som var i Wisla til Finland», heter det fra forbundet.

Østerrike vant lørdagens lagkonkurranse i Wisla foran Tyskland og Polen, og i det individuelle rennet ble Daniel Huber nummer tre.

Ved å plassere hele Wisla-laget i karantene, håper østerrikerne å ha de beste klare til verdenscuprennene i russiske Niznij-Tagil og VM i skiflyging om noen uker.

