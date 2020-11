TV 2: Elabdellaouis virustest ble lekket til mediehus – NFF reagerer

NTB Sport

Verken Elabdellaoui selv eller noen annen rundt det norske fotballandslaget var kjent med resultatet før kommunikasjonssjef Svein Graff ble kontaktet av et mediehus klokken 00.40 natt til fredag 13. november.

Først morgenen etter fikk landslagets visekaptein vite at han var smittet av koronaviruset.

– Jeg våknet fredag morgen på samling til en tekstmelding med beskjed om at mediene visste at jeg var smittet av korona. Verken jeg eller støtteapparatet var klar over det da, og det var ubehagelig å våkne til en sånn beskjed, sier Elabdellaoui til TV 2.

Det er ikke kjent hvilket mediehus som ble tipset om den positive testen, og heller ikke hvem lekkasjen kom fra. TV 2 opplyser at det ikke er de som var mottaker av lekkasjen.

Laboratoriet: – Ikke fra oss

Fürst var laboratoriet som analyserte Elabdellaouis prøve, og de avviser at lekkasjen kan ha skjedd hos dem.

– Svaret ble overført til systemet hvor prøvesvaret ble lagt inn kl. 22.21. Ingen fra Fürst har vært inne og sett på svaret etter det. Det er vi 100 prosent trygge på. Vi har en logg over når noen er inne og ser på resultater, og ingen har vært inne og sett på prøvesvaret før rekvirenten gjorde det morgenen etter, sier administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad i Fürst til TV 2.

Norges Fotballforbund har meldt saken videre til de riktige instanser.

– Det er svært alvorlig at sensitiv pasientinformasjon lekker ut, og at en av våre spillere får beskjed via mediene om at han er smittet av korona. Vi anmelder forholdet og rapporterer hendelsen til fylkesmannen og fylkeslegen som har tilsynsansvar. Vi har ikke grunnlag for å mene noe om hvordan lekkasjen har oppstått og ønsker ikke å spekulere i det, men håper dette blir avdekket, sier Graff.

Stoppet landskamp

Elabdellaouis koronatilfelle førte til at hele det norske fotballandslaget ble plassert i koronakarantene, og at spillerne ikke fikk spilt nasjonsligakampene mot Romania og Østerrike. Han er nå tilbake i Tyrkia, der han spiller for Galatasaray.

– Jeg er glad for at NFF anmelder forholdet. Å lekke informasjon om at jeg er koronasmittet til mediene før jeg selv vet noe som helst, gjør meg opprørt, sier han om saken.

Smittevernoverlege Tore W. Steen tar lekkasjen svært alvorlig og sier at alle skal kunne føle seg trygge på at deres opplysninger behandles på en sensitiv måte.

– Vi er kjent med at pressesjefen til landslaget fikk en telefon tidlig på natten fra mediene med informasjon om at Omar Elabdellaoui hadde testet positivt, og at dette skjedde før spilleren selv visste om det positive prøvesvaret. Det skulle selvsagt ikke ha skjedd. Vi forsøker å finne ut hvem som har hatt tilgang til dette prøvesvaret og informert pressen, sier Steen.

