Skøyte-VM flyttet til Heerenveen i midten av februar

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har jobbet med å finne et alternativt arrangørsted etter at det planlagte mesterskapet i Kina ble strøket fra terminlista, og nå har man landet på at VM blir en del av «boble»-konseptet for internasjonale skøyteløp i Nederland.

Det melder ISU i en pressemelding tirsdag.

Dermed blir det fire helger med skøyteløp i Thialf-arenaen i løpet av en måned:

* EM avvikles 15.-17. januar.

* Verdenscupstevne 1 følger 22.-24. januar.

* Verdenscupstevne 2 blir 29.-31. januar.

* VM avvikles 11.-14. februar.

Alle verdenscupstevner før jul er tidligere avlyst på grunn av viruspandemien. ISU har også besluttet å avlyse de opprinnelig berammede verdenscupstevnene i Changchun, Kina 17.-18. februar og i Heerenveen 6.-7. mars.

ISU bestemte 13. november at ingen av de oppsatte OL-testarrangementer i Kina foran Beijing-OL i 2022 skal avholdes i vinter. Det gjelder også skøyter kortbane og kunstløp.

Forbundet har nå bestemt å flytte VM skøyter kortbane fra Rotterdam til Dordrecht og framskyte det en uke til 5.-7. mars. Junior-VM kunstløp i Harbin, Kina er avlyst, mens man fortsatt jobber med å omberamme Grand Prix-finalen i kunstløp, som egentlig skulle vært i Beijing.

