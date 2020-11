Odd hentet to spillere fra Arendal

NTB Sport

Wallem er midtbanespiller og noterte seg for to kamper for Norges G19-landslag i fjor. 20-åringen har vært på banen for Arendal

Svenske Wahlstedt er keeper og har spilt samtlige 19 kamper for Arendal denne sesongen. Totalt står han med 43 kamper for sørlandsklubben.

Begge spillerne er klare for Odd fra og med 1. januar 2021.

Danske Rasmus Minor Petersen ble tidligere tirsdag løst fra kontrakten med Odd etter kun få uker i skiensklubben.

Odd ligger foreløpig på 5.-plass med fem kamper igjen av årets sesong i Eliteserien. Søndag venter bortekamp mot Sandefjord.

