NFF har mottatt begrunnelsen for Romania-tapet – vurderer anke

– Begrunnelsen er mottatt. Vi studerer den nå, bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til NTB.

Han vil ikke gå inn på hva som står i begrunnelsen.

Det europeiske fotballforbundets (Uefa) ankeutvalg fastslo at det er NFF som har ansvaret for at nasjonsligakampen mellom Romania og Norge ikke ble spilt, og derfor ble resultatet satt til 3-0 til Romania.

NFF ba Uefa i et brev om at kampen skulle bli omberammet, eller i verste fall at den burde blitt avgjort ved loddtrekning hvor resultatet ble satt til 1-0, 0-0 eller 0-1.

Kampen mellom Sveits og Ukraina i nasjonsligaen ble avlyst på grunn av et smitteutbrudd i det ukrainske laget. Der har foreløpig ikke Uefa tatt en beslutning om utfallet av kampen.

Fisketjønn sier at utfallet der ikke betyr mye for NFF.

– Vi konsentrerer oss om eventuelle konsekvenser for det norske laget, sier han.

